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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1092109310941095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:44

ingtrans то чего нет, я просто покупаю в других магазах и это не болшая проблема для меня, у меня большой выбор, насчет наличия, все таки чуть больше шансов через сайт, они ж со склада дадут
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:46

  Boundless написав:Шо думают шановні свині
https://kiev.informator.ua/2020/09/04/v ... informator



і для свинок є плюшка -


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:58

  ingtrans написав:На отсутствие несколько раз попадал - не было заказанного товара в наличии.

А если уже оплатил, то что происходит?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:05

  klug написав:
  Adast написав:
  Dimaa написав:Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:

Updates to the terms for Personal Euro Accounts:

We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.

Как это вообще работает? Смысл держать там большие суммы тогда? Они не боятся что народ начнёт массово в нал уходить?

Стимулюють конвертувати валюту, що залишилася від "колишніх" у національні грошові одиниці. Бажаючі зберегти відданість ойро у великих об'ємах, можуть виходити у готівку і тримати її коробці з під вівсяних пластівців на кухні - проблеми індіанців шерифа не турбують.

Стимулюють вкладати гроші, а не збирати макулатуру, надруковану ЦБ. Гроші - це інструмент, який має працювати на економіку, свою чи чужу.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:21

  Vorlon написав:
  ingtrans написав:На отсутствие несколько раз попадал - не было заказанного товара в наличии.

А если уже оплатил, то что происходит?

Оплата после комплектации заказа, а не в момент заказа. Соответственно, платишь только за то, что есть.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:16

  Alien написав:
  Boundless написав:Шо думают шановні свині
https://kiev.informator.ua/2020/09/04/v ... informator

Наразi 10 магазинiв, що приймають участь у цьому дiйствi - це не серйозно

Это ж пилотные. Скоро будет во всех. Посетил один из этих магазинов, получил интересный опыт, делюсь :)
1. В магазине, ответственные за эту фичу люди, напоминают таких же на старте zakaz. Никто ничего не знает, любой вопрос - звонят куда-то чтобы уточнить. Но это временно.
2. Собственно, механика набора корзины такая же как в pick&go: сканируешь телефоном товары когда собираешь в корзину(или же на финальной стадии перебираешь все что набрал). Здесь интересно с овощами-фруктами: в обычных атб нет весов которые печатают на них ценники, а тут есть. На этих весах можно либо код товара(они добавлены на ценники овощей-фруктов) вбить или искать по названию. Но доступен не весь ассортимент :). Спросил что делать, ответ : "если нет товара в весах - только через кассу. Это временно, скоро будет весь ассортимент"
3. Оплата. А вот тут самое интересное. Приложение просит разрешение на Bluetooth. Зачем? Вас трекают по торговому залу. Т.е. в момент набора корзины - всем пофиг, а в момент оплаты(а в это можно сделать в любом месте зала) подходит ассистент с "терминалом" типа смартфон на Андроид :). После успешной аплаты приложение генерирует QR код, который и сканирует ассистент своим смартфоном. У него загружается список покупок и он его может проверить, вероятно, опционально. Это же операция(сканирование QR), как я понял, и "закрывает" покупку в приложении. Можно идти на выход. Никому ничего предьявлять уже не нужно.
Такого еще не встречал нигде :) Прикольно.
А еще предлагали принести бумажный чек, но его нужно ждать порядка 3 минут, портативного мобильного принтера нет, ассистент идет в офис и оттуда приносит. Отказался.
4. Всякие карточки для детей, которые сейчас можно получить на кассе за 99 грн покупки или какие-то спец товары пока недоступны(только через кассу). Наверное есть и еще какие-то ограничения. Сигареты не покупал, но они же только на кассе, не знаю как с ними.

В целом получилось дольше чем через кассу, но, думаю, дальше будет быстрее и удобнее. Ну и чувство "прикоснулся к будущему"

Планировал заплатить new card, но она ж мастеркард. Победила жадность - использовал визу, получил 20грн бонусов(покупка была 102 грн)
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 02:02

  yevgen12 написав:3. Оплата. А вот тут самое интересное. Приложение просит разрешение на Bluetooth. Зачем? Вас трекают по торговому залу.

Вони обвішали торгову залу Bluetooth-маячками? І що далі вони роблять з цією інформацією? Ну проходив я повз дитяче харчування, постояв біля цукерок - нічого не брав. Що далі?

  yevgen12 написав:Планировал заплатить new card, но она ж мастеркард. Победила жадность - использовал визу, получил 20грн бонусов(покупка была 102 грн)

Несподівано тут навіть Моня може стати у пригоді, хоч 2% брудними на додачу до 20-ки краще, ніж нічого. У мене зараз практично усі кешбечні картки МС.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 07:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Вони обвішали торгову залу Bluetooth-маячками? І що далі вони роблять з цією інформацією? Ну проходив я повз дитяче харчування, постояв біля цукерок - нічого не брав. Що далі?

Ну, вообще то это мое предположение. Bluetooth используется только в момент оплаты. Т.е. хоть в отделе детского питания, хоть рядом с алкоголем, нажимаете "оплатить" - к Вам мчится ассистент чтобы сосканировать финальный QR код. Удобство в том, что не нужно искать человека чтобы подтвердить успешную оплаты - он сам Вас находит.
yevgen12
 
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