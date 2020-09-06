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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1093109410951096

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:10

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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Вони обвішали торгову залу Bluetooth-маячками? І що далі вони роблять з цією інформацією? Ну проходив я повз дитяче харчування, постояв біля цукерок - нічого не брав. Що далі?


Подібна штука (блютус + гео-локація) є в Ашані, в їх додатку, але що воно там і як працює детально не розбирався
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 1093109410951096
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