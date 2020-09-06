|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:10
Aps достаточно просто сказать - можно пройти
Кешбечные карты!
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подібна штука (блютус + гео-локація) є в Ашані, в їх додатку, але що воно там і як працює детально не розбирався
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, liliya_logical, miltador і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|