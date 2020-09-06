Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" - https://bit.ly/32sf2ok - написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября. Жаль приглашение пришло только на один акк ;( UPD. А нееет - пока писал сообщение - прилетело приглашение и на второй акк
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo теж прийшла така радість от тільки питання - де набити 60 операцій за місяць ??? ну комуналь (не через додаток), Фора-Сільпо-заправки (свої додатки). очевигода працює понад 500 грн. ? бо ця прилетіла вперше, раніше "вивчали" клієнта
Flamingo написав:Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" - https://bit.ly/32sf2ok - написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября. Жаль приглашение пришло только на один акк ;( UPD. А нееет - пока писал сообщение - прилетело приглашение и на второй акк
А там указано, шо 2 траты КАЖДЫЙ день, начиная с 1го? Седня ж уже 7е. Как сделать траты за 1-6?
stas_rst написав:от тільки питання - де набити 60 операцій за місяць ???
Это вообще не проблема, возможностей море:
4.1.2.1. Перелік фінансових операцій в UKRSIB online: - Поповнення мобільного рахунку - Оплата комунальних платежів - Купівля, продаж валюти - «За мить» - відправка/отримання - Переказ між своїми рахунками - Переказ між своїми картками - Переказ на карту іншого банку - Переказ на карту іншого клієнта UKRSIBBANK - Платіж за реквізитами в інший банк - Поповнення депозиту - Погашення кредиту з картки іншого банку - Погашення кредиту з рахунку - Погашення кредиту за реквізитами - Платіж за реквізитами іншому клієнту банку - Зарахування з картки іншого банку - Переказ з картки на картку інших банків
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
Flamingo написав:Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" - https://bit.ly/32sf2ok - написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября. Жаль приглашение пришло только на один акк ;( UPD. А нееет - пока писал сообщение - прилетело приглашение и на второй акк
А там указано, шо 2 траты КАЖДЫЙ день, начиная с 1го? Седня ж уже 7е. Как сделать траты за 1-6?
Не бздо. ЖОстко про каждый день написано в пуше. По сЦыле - уже более мягкие формулировки - читаем: "UKRSIBBANK дарує Вам гарантований кешбек, а також можливість прийняти участь у розіграші додаткового подарунку. Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та ін. Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 30 вересня 2020р. включно (60 та більше транзакцій в період акції) та отримайте гарантований кешбек у розмірі 200 гривень, а також можливість виграти 50% кешбек на всі розрахунки карткою за період акції." То есть речь не идет про обязательный платеж каждый день с 1 сентября, а хотя бы по 2 платежа но с уточнением "60 и больше транзакци в период акции" - ИМХО это и есть ключевое условие. Сибас ведь вам не #зеленелайно. Кто не согласен?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0