RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1094109510961097>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:10

Aps достаточно просто сказать - можно пройти
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Вони обвішали торгову залу Bluetooth-маячками? І що далі вони роблять з цією інформацією? Ну проходив я повз дитяче харчування, постояв біля цукерок - нічого не брав. Що далі?


Подібна штука (блютус + гео-локація) є в Ашані, в їх додатку, але що воно там і як працює детально не розбирався
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9487
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" - https://bit.ly/32sf2ok - написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября. Жаль приглашение пришло только на один акк ;(
UPD. А нееет - пока писал сообщение - прилетело приглашение и на второй акк :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4856
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября

А вот интересно, есть тут те, кто выиграл по этому пункту. Уже был такой розыграш как минимум пару раз...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:52

Flamingo теж прийшла така радість :)
от тільки питання - де набити 60 операцій за місяць ??? ну комуналь (не через додаток), Фора-Сільпо-заправки (свої додатки).
очевигода працює понад 500 грн. ? бо ця прилетіла вперше, раніше "вивчали" клієнта :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 805
З нами з: 27.02.19
Подякував: 283 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:53

  Flamingo написав:Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" - https://bit.ly/32sf2ok - написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября. Жаль приглашение пришло только на один акк ;(
UPD. А нееет - пока писал сообщение - прилетело приглашение и на второй акк :mrgreen:

А там указано, шо 2 траты КАЖДЫЙ день, начиная с 1го?
Седня ж уже 7е. Как сделать траты за 1-6? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32294
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2568 раз.
Подякували: 3780 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:от тільки питання - де набити 60 операцій за місяць ???

Это вообще не проблема, возможностей море:
4.1.2.1. Перелік фінансових операцій в UKRSIB online:
- Поповнення мобільного рахунку
- Оплата комунальних платежів
- Купівля, продаж валюти
- «За мить» - відправка/отримання
- Переказ між своїми рахунками
- Переказ між своїми картками
- Переказ на карту іншого банку
- Переказ на карту іншого клієнта UKRSIBBANK
- Платіж за реквізитами в інший банк
- Поповнення депозиту
- Погашення кредиту з картки іншого банку
- Погашення кредиту з рахунку
- Погашення кредиту за реквізитами
- Платіж за реквізитами іншому клієнту банку
- Зарахування з картки іншого банку
- Переказ з картки на картку інших банків
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:А там указано, шо 2 траты КАЖДЫЙ день, начиная с 1го?
Седня ж уже 7е. Как сделать траты за 1-6?

Все в пролете :D
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Это вообще не проблема

Там речь по оплату товара (ТСП) картой: магазы и инет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32294
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2568 раз.
Подякували: 3780 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:07

  clientage написав:
  Flamingo написав:Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" - https://bit.ly/32sf2ok - написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября. Жаль приглашение пришло только на один акк ;(
UPD. А нееет - пока писал сообщение - прилетело приглашение и на второй акк :mrgreen:

А там указано, шо 2 траты КАЖДЫЙ день, начиная с 1го?
Седня ж уже 7е. Как сделать траты за 1-6? :)


Не бздо. ЖОстко про каждый день написано в пуше. По сЦыле - уже более мягкие формулировки - читаем: "UKRSIBBANK дарує Вам гарантований кешбек, а також можливість прийняти участь у розіграші додаткового подарунку. Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та ін. Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 30 вересня 2020р. включно (60 та більше транзакцій в період акції) та отримайте гарантований кешбек у розмірі 200 гривень, а також можливість виграти 50% кешбек на всі розрахунки карткою за період акції."
То есть речь не идет про обязательный платеж каждый день с 1 сентября, а хотя бы по 2 платежа но с уточнением "60 и больше транзакци в период акции" - ИМХО это и есть ключевое условие. Сибас ведь вам не #зеленелайно. Кто не согласен?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4856
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1094109510961097>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, mikos, swan forever і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.