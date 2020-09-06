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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1094109510961097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Там речь по оплату товара (ТСП) картой: магазы и инет

Так это тоже не проблема.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:14

Пришёл и несколько другой вариант:

робіть 1 розрахунок карткою UKRSIBBANK щодня до 30.09.2020, та гарантовано отримайте винагороду у розмірі 200 грн. Деталі https://bit.ly/3hCIiPz


В тексте пишут, что надо 30 транзакций.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:В тексте пишут, что надо 30 транзакций.

Там же разные тексты: кому-то 60, кому-то 30. Мне тоже 30.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:22

  ingtrans написав:
  Вкладчик1234 написав:В тексте пишут, что надо 30 транзакций.

Там же разные тексты: кому-то 60, кому-то 30. Мне тоже 30.

Я ж не спорю, просто обратил внимание, чтоб каждый внимательно читал, что ему предлагают
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

4.2.5. не вважаються Транзакцією (п.4.1.1.) розрахунки та платежі, здійснені через UKRSIB online.
-----------
Т.е. только онлайн оплаты на сайтах или физические оплаты картой.
Плюс ещё надо хотя бы 1 раз пополнить мобильный из Урксиб Онлайн :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mikos написав:Т.е. только онлайн оплаты на сайтах или физические оплаты картой.
Плюс ещё надо хотя бы 1 раз пополнить мобильный из Урксиб Онлайн

По п. 4.1.1 пополнение мобильного тоже должно подойти, но только не через UKRSIB online.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Этот кб не входит в стандартный лимит в 500 грн?
Flamingo написав:
  clientage написав:
  Flamingo написав:Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" - https://bit.ly/32sf2ok - написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября. Жаль приглашение пришло только на один акк ;(
UPD. А нееет - пока писал сообщение - прилетело приглашение и на второй акк :mrgreen:

А там указано, шо 2 траты КАЖДЫЙ день, начиная с 1го?
Седня ж уже 7е. Как сделать траты за 1-6? :)


Не бздо. ЖОстко про каждый день написано в пуше. По сЦыле - уже более мягкие формулировки - читаем: "UKRSIBBANK дарує Вам гарантований кешбек, а також можливість прийняти участь у розіграші додаткового подарунку. Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та ін. Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 30 вересня 2020р. включно (60 та більше транзакцій в період акції) та отримайте гарантований кешбек у розмірі 200 гривень, а також можливість виграти 50% кешбек на всі розрахунки карткою за період акції."
То есть речь не идет про обязательный платеж каждый день с 1 сентября, а хотя бы по 2 платежа но с уточнением "60 и больше транзакци в период акции" - ИМХО это и есть ключевое условие. Сибас ведь вам не #зеленелайно. Кто не согласен?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:11

  ingtrans написав:По п. 4.1.1 пополнение мобильного тоже должно подойти, но только не через UKRSIB online.

Ну это и есть обычная онлайн оплата ))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Menwyy написав:Этот кб не входит в стандартный лимит в 500 грн?

Нет, это вообще отдельная тема и не КБ вовсе.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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