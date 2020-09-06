Flamingo написав:

clientage написав: Flamingo написав: Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" - https://bit.ly/32sf2ok - написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября. Жаль приглашение пришло только на один акк ;(

UPD. А нееет - пока писал сообщение - прилетело приглашение и на второй акк Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" -- написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября. Жаль приглашение пришло только на один акк ;(UPD. А нееет - пока писал сообщение - прилетело приглашение и на второй акк

А там указано, шо 2 траты КАЖДЫЙ день, начиная с 1го?

Седня ж уже 7е. Как сделать траты за 1-6? А там указано, шо 2 траты КАЖДЫЙ день, начиная с 1го?Седня ж уже 7е. Как сделать траты за 1-6?

хоча б два розрахунки кожного дня до 30 вересня 2020р. включно (60 та більше транзакцій в період акції)

хотя бы

Не бздо. ЖОстко про каждый день написано в пуше. По сЦыле - уже более мягкие формулировки - читаем: "UKRSIBBANK дарує Вам гарантований кешбек, а також можливість прийняти участь у розіграші додаткового подарунку. Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та ін. Робітьта отримайте гарантований кешбек у розмірі 200 гривень, а також можливість виграти 50% кешбек на всі розрахунки карткою за період акції."То есть речь не идет про обязательный платеж каждый день с 1 сентября, апо 2 платежа но с уточнением "60 и больше транзакци в период акции" - ИМХО это и есть ключевое условие. Сибас ведь вам не #зеленелайно. Кто не согласен?