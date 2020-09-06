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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1096109710981099>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:55

  Яша написав:omb может злоупотребляю старыми акками, -понадавали купонов, не могу остановиться :D

А вы все время на один и тот же адресс отправляли или проблема только в одинаковой карте для оплаты? Интересно как отреагирует али если каждый член семьи зарегится по рефке и будет отправлять себе на один адресс, оплачивая разными картами от укрсиба и не только
(сори за оф)
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:58

Маркетологи на марші: у СМС умова - 1 розрахунок щодня, за посиланням - хоча б 2 з 1-го числа (тобто не менше 60-ти), у правилах 60-це взагалі не основна, а додаткова умова. Аби хоч за попередній місяць, прийшло, то можна було б орієнтуватися чи дійсно вони рахують по днях і чи дійсно обов'язково з 1-го числа чи просто кількість важлива...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:42

думки вголос - чому одним прийшлов пуш про 30 транзакцій в місяць, а іншим - 60?
а може є ще й інші? (15, 120...)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:05

Акция!

Я сделал сегодня 8 транзакций. Осталось 52? Каждый день по пять - десять оплат и ОК?
Написано: ---Робіть хоча б два розрахунки кожного дня---
Всё под вопросом. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

недостающие до 30 или 60 транзакций можно добить несколькими небольшими суммами пополнения счета через сайты/приложения операторов. А если еще есть Apple/Google Pay/Masterpass, то вообще сказка.
sheva_ukraine97
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:19

  greenozon написав:думки вголос - чому одним прийшлов пуш про 30 транзакцій в місяць, а іншим - 60?
а може є ще й інші? (15, 120...)

Неодноразово обговорювалося, що одночасно для різних клієнтів можуть діяти акції з різними умовами, тому потрібно уважно читати, що саме прописано у СМС/пушах/сторінці Очевигоди. Виглядає так, що з кожним місяцем складність "завдань" дещо збільшується для тих, хто брав участь у попередньому "челенджі".

Було б супер, якби ще й маркетологи (за)вчасно повідомляли про ці акції і недвозначно прописували б у них умови.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:29

  rollo написав:Я сделал сегодня 8 транзакций. Осталось 52? Каждый день по пять - десять оплат и ОК?
Написано: ---Робіть хоча б два розрахунки кожного дня---
Всё под вопросом. :roll:

Прочитайте полные правила, там есть ответы на все вопросы :)
-----
5.3. В разі здійснення 60 розрахунків карткою (мінімум один розрахунок із необхідних 60 повинен бути за будь-які онлайн покупки) у період акції участник отримує право на Додатковий Подарунок Акції.
-----
Там нет условия "обязательно минимум 2 операции каждый день".
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:38

  mikos написав:Прочитайте полные правила, там есть ответы на все вопросы :)
-----
5.3. В разі здійснення 60 розрахунків карткою (мінімум один розрахунок із необхідних 60 повинен бути за будь-які онлайн покупки) у період акції участник отримує право на Додатковий Подарунок Акції.
-----
Там нет условия "обязательно минимум 2 операции каждый день".

https://main.ochevygoda.com.ua/s60_r200/

Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK
UKRSIBBANK дарує Вам гарантований кешбек, а також можливість прийняти участь у розіграші додаткового подарунку. Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та ін. Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 30 вересня 2020р. включно (60 та більше транзакцій в період акції) та отримайте гарантований кешбек у розмірі 200 гривень, а також можливість виграти 50% кешбек на всі розрахунки карткою за період акції.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В правилах, кстати, есть парочка МСС исключений. Подозреваю, что это стандартные п2п и игровые ставки, цифровалюта итд.
Надеюсь только что хотя бы одной офлайн операции не нужно делать, а то карта исключительно для онлайн.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:04

  rollo написав:https://main.ochevygoda.com.ua/s60_r200/

Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK
UKRSIBBANK дарує Вам гарантований кешбек, а також можливість прийняти участь у розіграші додаткового подарунку. Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та ін. Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 30 вересня 2020р. включно (60 та більше транзакцій в період акції) та отримайте гарантований кешбек у розмірі 200 гривень, а також можливість виграти 50% кешбек на всі розрахунки карткою за період акції.


Докрутите до самого низа и нажмите на "Офіційні Правила Акції" :)
mikos
 
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