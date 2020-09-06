Яша написав:omb может злоупотребляю старыми акками, -понадавали купонов, не могу остановиться
А вы все время на один и тот же адресс отправляли или проблема только в одинаковой карте для оплаты? Интересно как отреагирует али если каждый член семьи зарегится по рефке и будет отправлять себе на один адресс, оплачивая разными картами от укрсиба и не только (сори за оф)
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Маркетологи на марші: у СМС умова - 1 розрахунок щодня, за посиланням - хоча б 2 з 1-го числа (тобто не менше 60-ти), у правилах 60-це взагалі не основна, а додаткова умова. Аби хоч за попередній місяць, прийшло, то можна було б орієнтуватися чи дійсно вони рахують по днях і чи дійсно обов'язково з 1-го числа чи просто кількість важлива...
greenozon написав:думки вголос - чому одним прийшлов пуш про 30 транзакцій в місяць, а іншим - 60? а може є ще й інші? (15, 120...)
Неодноразово обговорювалося, що одночасно для різних клієнтів можуть діяти акції з різними умовами, тому потрібно уважно читати, що саме прописано у СМС/пушах/сторінці Очевигоди. Виглядає так, що з кожним місяцем складність "завдань" дещо збільшується для тих, хто брав участь у попередньому "челенджі".
Було б супер, якби ще й маркетологи (за)вчасно повідомляли про ці акції і недвозначно прописували б у них умови.
rollo написав:Я сделал сегодня 8 транзакций. Осталось 52? Каждый день по пять - десять оплат и ОК? Написано: ---Робіть хоча б два розрахунки кожного дня--- Всё под вопросом.
Прочитайте полные правила, там есть ответы на все вопросы ----- 5.3. В разі здійснення 60 розрахунків карткою (мінімум один розрахунок із необхідних 60 повинен бути за будь-які онлайн покупки) у період акції участник отримує право на Додатковий Подарунок Акції. ----- Там нет условия "обязательно минимум 2 операции каждый день".
mikos написав:Прочитайте полные правила, там есть ответы на все вопросы ----- 5.3. В разі здійснення 60 розрахунків карткою (мінімум один розрахунок із необхідних 60 повинен бути за будь-які онлайн покупки) у період акції участник отримує право на Додатковий Подарунок Акції. ----- Там нет условия "обязательно минимум 2 операции каждый день".
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В правилах, кстати, есть парочка МСС исключений. Подозреваю, что это стандартные п2п и игровые ставки, цифровалюта итд. Надеюсь только что хотя бы одной офлайн операции не нужно делать, а то карта исключительно для онлайн.
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Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK UKRSIBBANK дарує Вам гарантований кешбек, а також можливість прийняти участь у розіграші додаткового подарунку. Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та ін. Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 30 вересня 2020р. включно (60 та більше транзакцій в період акції) та отримайте гарантований кешбек у розмірі 200 гривень, а також можливість виграти 50% кешбек на всі розрахунки карткою за період акції.
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