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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:06
rollo 30 оплат хотят + 1 в банкинге ихнем
Кешбечные карты!
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:11
Есть ещё вариации бонусами: кому-то 200, кому-то 100.
Суть проста: меньше юзаешь - сильнее зазывают. Вы знаете что делать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:16
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
на карту жены прислали акцию 200 грн за 30 операций, ваще жирдос))
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