|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:06
rollo
30 оплат хотят
+ 1 в банкинге ихнем
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2008
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:11
greenozon написав:
думки вголос - чому одним прийшлов пуш про 30 транзакцій в місяць, а іншим - 60?
а може є ще й інші? (15, 120...)
Есть ещё вариации бонусами: кому-то 200, кому-то 100.
Суть проста: меньше юзаешь - сильнее зазывают. Вы знаете что делать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12500
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7119 раз.
- Подякували: 3299 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:16
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4684
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:27
на карту жены прислали акцию 200 грн за 30 операций, ваще жирдос))
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:56
omb написав:rollo
30 оплат хотят
+ 1 в банкинге ихнем
У меня хотят 60. 8 уже сделал. Завтра ещё десяток.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:16
klug написав:
Очевигоди. Виглядає так, що з кожним місяцем складність "завдань" дещо збільшується для тих, хто брав участь у попередньому "челенджі".
мне ничего не приходит...
не на 30, не на 60 .... прислали бы хотябы на 120
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4263
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:28
Мне в СМС прислали про 30, а ссылку на 60 ))
-
mikos
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:29
mikos написав:
Мне в СМС прислали про 30, а ссылку на 60 ))
за 30 вам денег дадут, а за 60 вы примите участие в розыгрыше 50% кешбека на след месяц.
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:13
Период акции с 1 по 30 сентября. Будут ли учитываться транзакции, сделанные с 1.09 до получения смс с приглашением?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3466
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:19
Ferlakur
в подобных прошлых акциях - учитывались. Но разве вам сложно лишних 5-10 операций сделать - чтобы наверняка
Как говорится - лучше перебдеть...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4857
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1095 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|