На свежие акки сразу не приходит. Где-то через полгода начинают "мотивировать"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:54
На свежие акки сразу не приходит. Где-то через полгода начинают "мотивировать"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:43
А как узнать за прошлый месяц попадаешь под выплату 100 грн или нет? Делал каждый день по 2 операции как в смске было, но в один день только одну сделал, в некоторые другие дни по 3 операции, интересно выплатят или нет.
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