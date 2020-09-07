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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1097109810991100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:54

  uaprofi написав:
  klug написав:Очевигоди. Виглядає так, що з кожним місяцем складність "завдань" дещо збільшується для тих, хто брав участь у попередньому "челенджі".

мне ничего не приходит... :(
не на 30, не на 60 .... прислали бы хотябы на 120

На свежие акки сразу не приходит. Где-то через полгода начинают "мотивировать"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:43

А как узнать за прошлый месяц попадаешь под выплату 100 грн или нет? Делал каждый день по 2 операции как в смске было, но в один день только одну сделал, в некоторые другие дни по 3 операции, интересно выплатят или нет.
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