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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1097109810991100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:54

  uaprofi написав:
  klug написав:Очевигоди. Виглядає так, що з кожним місяцем складність "завдань" дещо збільшується для тих, хто брав участь у попередньому "челенджі".

мне ничего не приходит... :(
не на 30, не на 60 .... прислали бы хотябы на 120

На свежие акки сразу не приходит. Где-то через полгода начинают "мотивировать"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:43

А как узнать за прошлый месяц попадаешь под выплату 100 грн или нет? Делал каждый день по 2 операции как в смске было, но в один день только одну сделал, в некоторые другие дни по 3 операции, интересно выплатят или нет.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:18

  Avril_ks написав:А как узнать за прошлый месяц попадаешь под выплату 100 грн или нет? Делал каждый день по 2 операции как в смске было, но в один день только одну сделал, в некоторые другие дни по 3 операции, интересно выплатят или нет.

думаю выплатят
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:26

  Slx написав:Надеюсь только что хотя бы одной офлайн операции не нужно делать, а то карта исключительно для онлайн.

Зачем надеяться, если есть официальные правила акции?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:53

Ferlakur их же читать надо) По 2 картам пришли в 2 разных предложения, по активной 100 грн, по менее активной 200...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:40

три месяца подряд выполнял условия, в прошлом на кешбек приглашение уже не прислали, только писали про розыгрыш чего-то за хотя бы одну операцию в укрсибонлайн, в этом месяце тишина :roll:
Kalgan
 
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