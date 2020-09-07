УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:54
uaprofi написав: klug написав:
Очевигоди. Виглядає так, що з кожним місяцем складність "завдань" дещо збільшується для тих, хто брав участь у попередньому "челенджі".
мне ничего не приходит...
не на 30, не на 60 .... прислали бы хотябы на 120
На свежие акки сразу не приходит. Где-то через полгода начинают "мотивировать"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 07 вер, 2020 18:43
А как узнать за прошлый месяц попадаешь под выплату 100 грн или нет? Делал каждый день по 2 операции как в смске было, но в один день только одну сделал, в некоторые другие дни по 3 операции, интересно выплатят или нет.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0 Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
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Додано: Пон 07 вер, 2020 19:18
Avril_ks написав:
А как узнать за прошлый месяц попадаешь под выплату 100 грн или нет? Делал каждый день по 2 операции как в смске было, но в один день только одну сделал, в некоторые другие дни по 3 операции, интересно выплатят или нет.
думаю выплатят
Получи вознаграждение за оформление карт: карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Пон 07 вер, 2020 19:26
Slx написав:
Надеюсь только что хотя бы одной офлайн операции не нужно делать, а то карта исключительно для онлайн.
Зачем надеяться, если есть официальные правила акции?
Ferlakur
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Додано: Пон 07 вер, 2020 19:53
Ferlakur их же читать надо) По 2 картам пришли в 2 разных предложения, по активной 100 грн, по менее активной 200...
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Пон 07 вер, 2020 20:40
три месяца подряд выполнял условия, в прошлом на кешбек приглашение уже не прислали, только писали про розыгрыш чего-то за хотя бы одну операцию в укрсибонлайн, в этом месяце тишина
Kalgan
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:30
greenozon написав:
думки вголос - чому одним прийшлов пуш про 30 транзакцій в місяць, а іншим - 60?
а може є ще й інші? (15, 120...)
Є й інші - не прийшло зовсім
V2
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:23
ИМХО, вот эта аХция для всех
https://main.ochevygoda.com.ua/uso_gift ... n_general/
...вдруХ каданить 1000 обломится за обычную ежемесячную пополняшку из ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:39
Получил тоже приглашение в данной акции.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:00
та да, что-то они активизировались, правда если выполнишь условия про 30 платежей, то автоматом и выполнишь под розыгрыш 1000 грн
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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