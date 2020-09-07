Только эта акция на 1000 грн - это на очень везучих
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Только эта акция на 1000 грн - это на очень везучих
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:55
ingtrans ну какая есть
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:03
Эта акция по-моему с весны где-то, но думаю результат по ней будет как и в монобанке розыгрыш призов среди своих.Есть кто нибудь из форумчан кому улыбнулась удача в подобных акциях Укрсиба, чтобы кроме гарантированного кешбэка выиграли эту 1000 ?
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