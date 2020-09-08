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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:04
omb написав:
та да, что-то они активизировались, правда если выполнишь условия про 30 платежей, то автоматом и выполнишь под розыгрыш 1000 грн
Только эта акция на 1000 грн - это на очень везучих
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:55
ingtrans
ну какая есть
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:03
Эта акция по-моему с весны где-то, но думаю результат по ней будет как и в монобанке розыгрыш призов среди своих.Есть кто нибудь из форумчан кому улыбнулась удача в подобных акциях Укрсиба, чтобы кроме гарантированного кешбэка выиграли эту 1000 ?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:52
ingtrans написав: omb написав:
та да, что-то они активизировались, правда если выполнишь условия про 30 платежей, то автоматом и выполнишь под розыгрыш 1000 грн
Только эта акция на 1000 грн - это на очень везучих
На таких, которые у казино выигрывают?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:03
Получил я свою New card. В отделении ничего не знаю. Глаза по 5 копеек. Час ждал активации карты
Какой sms серсис подключается в приложении с плюсом или без?
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maxstar
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- Подякував: 4 раз.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:56
maxstar, через поддержку подключайте без +.
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- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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