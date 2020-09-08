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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1098109911001101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:та да, что-то они активизировались, правда если выполнишь условия про 30 платежей, то автоматом и выполнишь под розыгрыш 1000 грн

Только эта акция на 1000 грн - это на очень везучих :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1449
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:55

ingtrans ну какая есть :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:03

  clientage написав:ИМХО, вот эта аХция для всех :)
https://main.ochevygoda.com.ua/uso_gift ... n_general/
...вдруХ каданить 1000 обломится за обычную ежемесячную пополняшку из ИБ :)

Эта акция по-моему с весны где-то, но думаю результат по ней будет как и в монобанке розыгрыш призов среди своих.Есть кто нибудь из форумчан кому улыбнулась удача в подобных акциях Укрсиба, чтобы кроме гарантированного кешбэка выиграли эту 1000 ?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2973
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:52

  ingtrans написав:
  omb написав:та да, что-то они активизировались, правда если выполнишь условия про 30 платежей, то автоматом и выполнишь под розыгрыш 1000 грн

Только эта акция на 1000 грн - это на очень везучих :)

На таких, которые у казино выигрывают?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4563
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Получил я свою New card. В отделении ничего не знаю. Глаза по 5 копеек. Час ждал активации карты
Какой sms серсис подключается в приложении с плюсом или без?
maxstar
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

maxstar, через поддержку подключайте без +.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Подякували: 323 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:30

Пройшло вже 3 місяці після отримання НьюКард, а ще й досі не можу зареєструвати її в МастеркардБільше (не бере участь у програмі). :|
Rainbow
 
Повідомлень: 2921
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:10

Rainbow таже беда, причем январская карта успешно трудится
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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  #<1 ... 1098109911001101
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