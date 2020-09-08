який дуже небезкоштовний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 12:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 09 вер, 2020 12:20
Искатель
Он настолько не бесплатный, что имеет смысл открыть счета в Прокредите. За 250 гривен в месяц абонплаты - любые операции бесплатно, в том числе и снятие валюты в у менеджера. К тому же за 0.2% можно покупать валюту напрямую на межбанке.
Додано: Сер 09 вер, 2020 12:22
Искатель так вроде курсы в сибе не алё.. а не лучше тас использовать или пакетную альфу
Кешбечные карты!
Додано: Сер 09 вер, 2020 12:22
Amid
Что-то сильно дёшево - вы что-то подороже посоветуйте и желательно чтобы оно было в единственном месте в стране (для полноты ощущений, разумеется).
Додано: Сер 09 вер, 2020 12:40
В меню укрсибонлайн есть команда "відкрити валютний рахунок". Я не пользовался, но со слов менеджера в отделении понял, что можно открыть текущий валютный счет и использовать его для покупки валюты онлайн. Или, может, эта команда в веббанкинге не у всех есть? У меня пакет Ол Инклузив для зарплатных клиентов.
Додано: Сер 09 вер, 2020 12:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В УкрСибе курсы не очень
Додано: Сер 09 вер, 2020 12:45
В тарифе NEW Card можно открыть карты в долларах и ЕВРО за 100 грн. каждая, абонплаты нет, снятие валюты бесплатное, внесение валюты на счёт платное 2%, т.е. внесение валюты с целью продажи через Укрсиб отпадает, по всем остальным моментам можно использовать
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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