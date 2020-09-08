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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1099110011011102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Son of Sun написав:який небезкоштовний.

який дуже небезкоштовний :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:20

Искатель

Он настолько не бесплатный, что имеет смысл открыть счета в Прокредите. За 250 гривен в месяц абонплаты - любые операции бесплатно, в том числе и снятие валюты в у менеджера. К тому же за 0.2% можно покупать валюту напрямую на межбанке.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:22

Искатель так вроде курсы в сибе не алё.. а не лучше тас использовать или пакетную альфу
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:22

Amid
Что-то сильно дёшево - вы что-то подороже посоветуйте и желательно чтобы оно было в единственном месте в стране (для полноты ощущений, разумеется).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:40

  Искатель написав:Народ, в Укрсибе кто-то валюту онлайн меняет?
Можно использовать для этого гривневую Ньюкард?
А какие валютные карты открывать, чтобы без лишних комиссий?
Спасибо за ответы!

В меню укрсибонлайн есть команда "відкрити валютний рахунок". Я не пользовался, но со слов менеджера в отделении понял, что можно открыть текущий валютный счет и использовать его для покупки валюты онлайн. Или, может, эта команда в веббанкинге не у всех есть? У меня пакет Ол Инклузив для зарплатных клиентов.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Искатель написав:Народ, в Укрсибе кто-то валюту онлайн меняет?
Можно использовать для этого гривневую Ньюкард?
А какие валютные карты открывать, чтобы без лишних комиссий?
Спасибо за ответы!
В УкрСибе курсы не очень
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:45

  Искатель написав:Народ, в Укрсибе кто-то валюту онлайн меняет?
Можно использовать для этого гривневую Ньюкард?
А какие валютные карты открывать, чтобы без лишних комиссий?
Спасибо за ответы!

В тарифе NEW Card можно открыть карты в долларах и ЕВРО за 100 грн. каждая, абонплаты нет, снятие валюты бесплатное, внесение валюты на счёт платное 2%, т.е. внесение валюты с целью продажи через Укрсиб отпадает, по всем остальным моментам можно использовать
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Julio написав:Или, может, эта команда в веббанкинге не у всех есть? У меня пакет Ол Инклузив для зарплатных клиентов.


знайшомий казав, що поточні валютні для фізиків УкрСиб зараз не відкриває, лише картки
+50грн !
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greenozon
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Сиб прилег отдохнуть? П2п не принимает (возврат через 5 сек), горячка мертвая...
alibob
 
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