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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:38
Ferlakur написав: alibob написав:
Сиб прилег отдохнуть? П2п не принимает (возврат через 5 сек), горячка мертвая...
Шановні клієнти! З технічних причин операції по платіжних картках тимчасово не оброблюються.
Це Европа (и IT-нація) ...
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:39
greenozon написав: Son of Sun написав:
який небезкоштовний.
який дуже небезкоштовний
А сколько стоит? Это чтобы сразу перехотелось.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41
velvet написав: Искатель написав:
Народ, в Укрсибе кто-то валюту онлайн меняет?
Можно использовать для этого гривневую Ньюкард?
А какие валютные карты открывать, чтобы без лишних комиссий?
Спасибо за ответы!
В тарифе NEW Card можно открыть карты в долларах и ЕВРО за 100 грн. каждая, абонплаты нет, снятие валюты бесплатное, внесение валюты на счёт платное 2%, т.е. внесение валюты с целью продажи через Укрсиб отпадает, по всем остальным моментам можно использовать
По 100 грн за выпуск - и все?
А то тут пугают, что очень-очень дорого.
И чтобы два раза не писать: меняю и в ТАС, и в Альфе. Интересует "весь список" банков
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:49
Вкладчик1234 написав: Ferlakur написав: alibob написав:
Сиб прилег отдохнуть? П2п не принимает (возврат через 5 сек), горячка мертвая...
Шановні клієнти! З технічних причин операції по платіжних картках тимчасово не оброблюються.
Це Европа (и IT-нація) ...
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Ferlakur
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:11
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