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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1100110111021103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:38

  Ferlakur написав:
  alibob написав:Сиб прилег отдохнуть? П2п не принимает (возврат через 5 сек), горячка мертвая...

Шановні клієнти! З технічних причин операції по платіжних картках тимчасово не оброблюються.

Це Европа (и IT-нація) ...
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:39

  greenozon написав:
  Son of Sun написав:який небезкоштовний.

який дуже небезкоштовний :)

А сколько стоит? Это чтобы сразу перехотелось.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41

  velvet написав:
  Искатель написав:Народ, в Укрсибе кто-то валюту онлайн меняет?
Можно использовать для этого гривневую Ньюкард?
А какие валютные карты открывать, чтобы без лишних комиссий?
Спасибо за ответы!

В тарифе NEW Card можно открыть карты в долларах и ЕВРО за 100 грн. каждая, абонплаты нет, снятие валюты бесплатное, внесение валюты на счёт платное 2%, т.е. внесение валюты с целью продажи через Укрсиб отпадает, по всем остальным моментам можно использовать

По 100 грн за выпуск - и все?
А то тут пугают, что очень-очень дорого.

И чтобы два раза не писать: меняю и в ТАС, и в Альфе. Интересует "весь список" банков :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:49

  Вкладчик1234 написав:
  Ferlakur написав:
  alibob написав:Сиб прилег отдохнуть? П2п не принимает (возврат через 5 сек), горячка мертвая...

Шановні клієнти! З технічних причин операції по платіжних картках тимчасово не оброблюються.

Це Европа (и IT-нація) ...

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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:И чтобы два раза не писать: меняю и в ТАС, и в Альфе. Интересует "весь список" банков

Абанк, Приват
ol_zy
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  #<1 ... 1100110111021103
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