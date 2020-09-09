УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:38
Ferlakur написав: alibob написав:
Сиб прилег отдохнуть? П2п не принимает (возврат через 5 сек), горячка мертвая...
Шановні клієнти! З технічних причин операції по платіжних картках тимчасово не оброблюються.
Це Европа (и IT-нація) ...
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 12533
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7124 раз.
Подякували: 3309 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:39
greenozon написав: Son of Sun написав:
який небезкоштовний.
який дуже небезкоштовний
А сколько стоит? Это чтобы сразу перехотелось.
Искатель
Повідомлень: 4085
З нами з: 22.02.16
Подякував: 613 раз.
Подякували: 2273 раз.
Профіль
4
4
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41
velvet написав: Искатель написав:
Народ, в Укрсибе кто-то валюту онлайн меняет?
Можно использовать для этого гривневую Ньюкард?
А какие валютные карты открывать, чтобы без лишних комиссий?
Спасибо за ответы!
В тарифе NEW Card можно открыть карты в долларах и ЕВРО за 100 грн. каждая, абонплаты нет, снятие валюты бесплатное, внесение валюты на счёт платное 2%, т.е. внесение валюты с целью продажи через Укрсиб отпадает, по всем остальным моментам можно использовать
По 100 грн за выпуск - и все?
А то тут пугают, что очень-очень дорого.
И чтобы два раза не писать: меняю и в ТАС, и в Альфе. Интересует "весь список" банков
Искатель
Повідомлень: 4085
З нами з: 22.02.16
Подякував: 613 раз.
Подякували: 2273 раз.
Профіль
4
4
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:49
Вкладчик1234 написав: Ferlakur написав: alibob написав:
Сиб прилег отдохнуть? П2п не принимает (возврат через 5 сек), горячка мертвая...
Шановні клієнти! З технічних причин операції по платіжних картках тимчасово не оброблюються.
Це Европа (и IT-нація) ...
Уже заработало
Ferlakur
Повідомлень: 3469
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 155 раз.
Профіль
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:11
Уже заработало[/quote]
+ Быстро
alibob
Повідомлень: 75
З нами з: 31.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:55
Искатель написав:
И чтобы два раза не писать: меняю и в ТАС, и в Альфе. Интересует "весь список" банков
Абанк, Приват
ol_zy
Повідомлень: 6158
З нами з: 20.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 628 раз.
Профіль
Додано: Сер 09 вер, 2020 17:31
ol_zy написав: Искатель написав:
И чтобы два раза не писать: меняю и в ТАС, и в Альфе. Интересует "весь список" банков
Абанк, Приват
Я в курсе, кто занимается онлайн-обменом
https://mustbe.ml/kurs/
- настольная страница.
Интересуют реальные условия обмена в разных банках.
Итак, из услышанного ранее делаю вывод: к уже имеющейся Нью Кард в гривне надо открыть такие же в долларах и евро (по 100 грн за открытие каждой карты) и... менять, менять, менять.Правильно?
Искатель
Повідомлень: 4085
З нами з: 22.02.16
Подякував: 613 раз.
Подякували: 2273 раз.
Профіль
4
4
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:14
Искатель написав: ol_zy написав: Искатель написав:
И чтобы два раза не писать: меняю и в ТАС, и в Альфе. Интересует "весь список" банков
Абанк, Приват
Я в курсе, кто занимается онлайн-обменом
https://mustbe.ml/kurs/
- настольная страница.
Интересуют реальные условия обмена в разных банках.
Итак, из услышанного ранее делаю вывод: к уже имеющейся Нью Кард в гривне надо открыть такие же в долларах и евро (по 100 грн за открытие каждой карты) и... менять, менять, менять.Правильно?
Правильно, можете ещё в ПУМБе открыть бесплатно Всекарты в трёх валютах, там иногда бывает интересный курс + за открытие Всекарты в грн. по реферальной ссылке получите 100 грн.
Получи вознаграждение за оформление карт: карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
Повідомлень: 2978
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 376 раз.
Профіль
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:16
velvet написав:
Правильно, можете ещё в ПУМБе открыть бесплатно Всекарты в трёх валютах, там иногда бывает интересный курс + за открытие Всекарты в грн. по реферальной ссылке получите 100 грн.
Ну, гривневая ВсеКарта у меня есть. А что, валютные ВсеКарты открываются без комиссии в ПУМБе?
Искатель
Повідомлень: 4085
З нами з: 22.02.16
Подякував: 613 раз.
Подякували: 2273 раз.
Профіль
4
4
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:20
Искатель написав: velvet написав:
Правильно, можете ещё в ПУМБе открыть бесплатно Всекарты в трёх валютах, там иногда бывает интересный курс + за открытие Всекарты в грн. по реферальной ссылке получите 100 грн.
Ну, гривневая ВсеКарта у меня есть. А что, валютные ВсеКарты открываются без комиссии в ПУМБе?
Да
Получи вознаграждение за оформление карт: карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
Повідомлень: 2978
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 376 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему