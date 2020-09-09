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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:27
Примерно с 15 часов 10 мин не получилось оплатить новую почту. Пишут вроде как раз проблемы были.
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valya
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