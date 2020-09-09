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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Примерно с 15 часов 10 мин не получилось оплатить новую почту. Пишут вроде как раз проблемы были.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:51

  Искатель написав:И чтобы два раза не писать: меняю и в ТАС, и в Альфе. Интересует "весь список" банков :)

Ще ощАд - відкриваєте депозитні карти у потрібних валютах і міняєте, міняєте...

Після наміняних 4к$ станете преміум-клієнтом.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" - https://bit.ly/32sf2ok - написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября...
Только что прислали приглашение :)

Оплаты в интернете через эквайринг же тоже подходят?
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  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:01

MASolomko все проходит если только не платить через Сиб-оналйн
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:10

  Flamingo написав:MASolomko все проходит если только не платить через Сиб-оналйн
так, а якщо сьогодні вже 10 вересня і я 9 днів по дві оплати вже профукав? чи тут основне 60 оплат за місяць?

UPD: вже перечитав попердні сторінки де це обговорювалось))
balance
 
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