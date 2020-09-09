УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:27
Примерно с 15 часов 10 мин не получилось оплатить новую почту. Пишут вроде как раз проблемы были.
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valya
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Додано: Сер 09 вер, 2020 22:51
Искатель написав:
И чтобы два раза не писать: меняю и в ТАС, и в Альфе. Интересует "весь список" банков
Ще ощАд - відкриваєте депозитні карти у потрібних валютах і міняєте, міняєте...
Після наміняних 4к$ станете преміум-клієнтом.
KVV
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:54
Flamingo написав:
Сибас прислал пуш с приглашением очередной "очевыгоды" -
https://bit.ly/32sf2ok
- написано в пуше о том что надо делать хотя бы одну оплату картой в день - но в самих условиях уже уточнение - в период с 1 по 30 сентября надо сделать 60 оплат при этом естественно пользоваться их интернет банкингом за что обещается гарантировано 200 грн. + участие в розыграше 50% кэшбека на все траты сентября...
Только что прислали приглашение
Оплаты в интернете через эквайринг же тоже подходят?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:01
MASolomko все проходит если только не платить через Сиб-оналйн
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:10
Flamingo написав: MASolomko
все проходит если только не платить через Сиб-оналйн
так, а якщо сьогодні вже 10 вересня і я 9 днів по дві оплати вже профукав? чи тут основне 60 оплат за місяць?
UPD: вже перечитав попердні сторінки де це обговорювалось))
balance
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