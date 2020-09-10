Булочки в кишені через пік енд го, з мишкишем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Булочки в кишені через пік енд го, з мишкишем
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:55
Морковки, и только морковки !
Свои 60 морковок - уже купил )
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:10
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:16
Укрсиб цього місяця дає джазу,
прийшло смс наступного плану
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:43
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