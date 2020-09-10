|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:45
clientage написав:
Таак, яйця зараз по 1.60 в АТБ, но можна 1 цукерку за 1грн або яблуко 50..70г теж на 1грн. Касирка в мене вже тямуща, по 5 цукерок різними чеками шпандоріт за раз.
Булочки в кишені через пік енд го, з мишкишем
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8508
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:55
Морковки, и только морковки !
Свои 60 морковок - уже купил )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4716
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:02
mustbe написав:
Свои 60 морковок - уже купил )
Треба ж 59 і щось через усиб онлайн?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8508
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:10
chipmunk написав: mustbe написав:
Свои 60 морковок - уже купил )
Треба ж 59 і щось через усиб онлайн?
онлайн - окрема операція. докупіть вже 60-у морквинку!
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 751
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:16
Укрсиб цього місяця дає джазу,
прийшло смс наступного плану
------------
Отримайте 7% кешбек на замовлення з Aliexpress
при розрахунку карткою UKRSIBBANK.
Діє до 30.09.2020.
деталі https://bit.ly/3jhJvME
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9526
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:43
mustbe написав:
Морковки, и только морковки !
Свои 60 морковок - уже купил )
А пополнение мобильного идёт в зачёт?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1375
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:51
Amid
официальные правила принципиально не читаете?
Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4864
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:58
Amid написав: mustbe написав:
Морковки, и только морковки !
Свои 60 морковок - уже купил )
А пополнение мобильного идёт в зачёт?
Український моб. номер зараховується
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 751
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:09
kreuz написав: clientage написав: chipmunk написав:
Теж прийшли ці 60 оплат. Ну спробую на булочках ціною 1.49грн
Таак, яйця зараз по 1.60 в АТБ, но можна 1 цукерку за 1грн або яблуко 50..70г теж на 1грн. Касирка в мене вже тямуща, по 5 цукерок різними чеками шпандоріт за раз.
Не позорьте свої ікла, робіть покупки у Сільпо через додаток! )) Не яйця, так ванільний цукор чи щотамще...
Зачем? Скорее всего он и так свои 500 имеет и нет смысла еще где-то играться в КБ.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6165
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 628 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|