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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Таак, яйця зараз по 1.60 в АТБ, но можна 1 цукерку за 1грн або яблуко 50..70г теж на 1грн. Касирка в мене вже тямуща, по 5 цукерок різними чеками шпандоріт за раз.

Булочки в кишені через пік енд го, з мишкишем ;)
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:55

Морковки, и только морковки !

Свои 60 морковок - уже купил )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mustbe написав:Свои 60 морковок - уже купил )

Треба ж 59 і щось через усиб онлайн?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:10

  chipmunk написав:
  mustbe написав:Свои 60 морковок - уже купил )

Треба ж 59 і щось через усиб онлайн?

онлайн - окрема операція. докупіть вже 60-у морквинку! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:16

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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:43

  mustbe написав:Морковки, и только морковки !

Свои 60 морковок - уже купил )


А пополнение мобильного идёт в зачёт?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:51

Amid официальные правила принципиально не читаете?
Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:58

  Amid написав:
  mustbe написав:Морковки, и только морковки !

Свои 60 морковок - уже купил )


А пополнение мобильного идёт в зачёт?

Український моб. номер зараховується
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:07

  clientage написав:
  chipmunk написав:Теж прийшли ці 60 оплат. Ну спробую на булочках ціною 1.49грн ;)

Таак, яйця зараз по 1.60 в АТБ, но можна 1 цукерку за 1грн або яблуко 50..70г теж на 1грн. Касирка в мене вже тямуща, по 5 цукерок різними чеками шпандоріт за раз.

а мобилу по 1грн не подходит?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:09

  kreuz написав:
  clientage написав:
  chipmunk написав:Теж прийшли ці 60 оплат. Ну спробую на булочках ціною 1.49грн ;)

Таак, яйця зараз по 1.60 в АТБ, но можна 1 цукерку за 1грн або яблуко 50..70г теж на 1грн. Касирка в мене вже тямуща, по 5 цукерок різними чеками шпандоріт за раз.

Не позорьте свої ікла, робіть покупки у Сільпо через додаток! )) Не яйця, так ванільний цукор чи щотамще...

Зачем? Скорее всего он и так свои 500 имеет и нет смысла еще где-то играться в КБ.
ol_zy
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