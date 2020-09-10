УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:10
greenozon написав:
Укрсиб цього місяця дає джазу,
прийшло смс наступного плану
------------
Отримайте 7% кешбек на замовлення з Aliexpress
при розрахунку карткою UKRSIBBANK.
Діє до 30.09.2020.
деталі
https://bit.ly/3jhJvME
Вроде как для всех, нет условия "бути запрошеним Виконавцем до участі у акції"?
Ferlakur
Повідомлень: 3470
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 155 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:11
ol_zy
у настоящего свинорыла всегда есть запасной вариант по кешбеку
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2043
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:13
Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?
IDAN
Повідомлень: 108
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:24
IDAN написав:
Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?
Да, только не через приложение Укрсиба
Получи вознаграждение за оформление карт: карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
Повідомлень: 2981
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 377 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46
ol_zy написав: kreuz написав: clientage написав:
Таак, яйця зараз по 1.60 в АТБ, но можна 1 цукерку за 1грн або яблуко 50..70г теж на 1грн. Касирка в мене вже тямуща, по 5 цукерок різними чеками шпандоріт за раз.
Не позорьте свої ікла, робіть покупки у Сільпо через додаток! )) Не яйця, так ванільний цукор чи щотамще...
Зачем? Скорее всего он и так свои 500 имеет и нет смысла еще где-то играться в КБ.
Так 500+200. Нее?
Вот думаю на ванільний цукор таки перейти через апликуху у Сільпо. Тёща прироги с яблоками классные печет.
ПС. У меня чот в вэб-ИБ не пополняется карта, выбивает из ИБ после ввода 3Д-сек.
Вот подобное есть у Алки в Хроме, а тут и из под Файфокса вылетает. Через апликуху все норм.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32334
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 3783 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:49
А вы обратили внимание:
4.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення факту досягнення Учасником кількості Транзакцій щодо умов Акції: 4.2.1. транзакції, здійснені до 00:00 дати отримання Учасником СМС-запрошення до реєстрації у Акції або після 24:00 дати останнього дня певної конкретної акції згідно СМС- запрошення та інформації на сайті Акції, за Київським часом;
.......
Boundless
Повідомлень: 1838
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:53
Boundless написав:
А вы обратили внимание:
4.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення
факту досягнення Учасником кількості Транзакцій щодо умов Акції:
4.2.1. транзакції, здійснені до 00:00 дати отримання Учасником СМС-запрошення до
реєстрації у Акції або після 24:00 дати останнього дня певної конкретної акції згідно СМС-
запрошення та інформації на сайті Акції, за Київським часом;
Ну даа, всьо чОтко
Пришел приказ, получили боекомплект, вышли на линию огня и произвели залп из 30 (или 60) орудий.
Дальше быстро отошли в район прикрытия, почитили стволы, и зачехлили орудия до следующего приказа...
Востаннє редагувалось
clientage
в Чет 10 вер, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32334
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 3783 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:54
Транзакции сделанные до получения приглашения не учитываются (акция 30/60 операций)!
.......
Boundless
Повідомлень: 1838
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:01
velvet написав: IDAN написав:
Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?
Да, только не через приложение Укрсиба
Если подвязать например к привату и оплачивать с приватбанк 24, кешбек капнет?
IDAN
Повідомлень: 108
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Alien
, Google Adsense [Bot],
ingtrans
,
MASolomko
,
melkh
,
ol_zy
,
Vorlon
,
vpchelko
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор