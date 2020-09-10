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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:10

  greenozon написав:Укрсиб цього місяця дає джазу,
прийшло смс наступного плану

------------
Отримайте 7% кешбек на замовлення з Aliexpress
при розрахунку карткою UKRSIBBANK.
Діє до 30.09.2020.
деталі https://bit.ly/3jhJvME

Вроде как для всех, нет условия "бути запрошеним Виконавцем до участі у акції"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:11

ol_zy у настоящего свинорыла всегда есть запасной вариант по кешбеку :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:24

  IDAN написав:Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?

Да, только не через приложение Укрсиба
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46

  ol_zy написав:
  kreuz написав:
  clientage написав:Таак, яйця зараз по 1.60 в АТБ, но можна 1 цукерку за 1грн або яблуко 50..70г теж на 1грн. Касирка в мене вже тямуща, по 5 цукерок різними чеками шпандоріт за раз.

Не позорьте свої ікла, робіть покупки у Сільпо через додаток! )) Не яйця, так ванільний цукор чи щотамще...

Зачем? Скорее всего он и так свои 500 имеет и нет смысла еще где-то играться в КБ.

Так 500+200. Нее? :wink:
Вот думаю на ванільний цукор таки перейти через апликуху у Сільпо. Тёща прироги с яблоками классные печет.

ПС. У меня чот в вэб-ИБ не пополняется карта, выбивает из ИБ после ввода 3Д-сек.
Вот подобное есть у Алки в Хроме, а тут и из под Файфокса вылетает. Через апликуху все норм.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А вы обратили внимание:
4.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення

факту досягнення Учасником кількості Транзакцій щодо умов Акції:

4.2.1. транзакції, здійснені до 00:00 дати отримання Учасником СМС-запрошення до

реєстрації у Акції або після 24:00 дати останнього дня певної конкретної акції згідно СМС-

запрошення та інформації на сайті Акції, за Київським часом;
.......
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:53

  Boundless написав:А вы обратили внимание:
4.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення

факту досягнення Учасником кількості Транзакцій щодо умов Акції:

4.2.1. транзакції, здійснені до 00:00 дати отримання Учасником СМС-запрошення до

реєстрації у Акції або після 24:00 дати останнього дня певної конкретної акції згідно СМС-

запрошення та інформації на сайті Акції, за Київським часом;

Ну даа, всьо чОтко
Пришел приказ, получили боекомплект, вышли на линию огня и произвели залп из 30 (или 60) орудий.
Дальше быстро отошли в район прикрытия, почитили стволы, и зачехлили орудия до следующего приказа...
Востаннє редагувалось clientage в Чет 10 вер, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Транзакции сделанные до получения приглашения не учитываются (акция 30/60 операций)!
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:01

  velvet написав:
  IDAN написав:Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?

Да, только не через приложение Укрсиба

Если подвязать например к привату и оплачивать с приватбанк 24, кешбек капнет?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:24

  omb написав:ol_zy у настоящего свинорыла всегда есть запасной вариант по кешбеку :mrgreen:

так 500 получено, а надо 60 операций сделать картой для доп КБ. Запасные варианты для основных трат.
ol_zy
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