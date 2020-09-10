Можна i не прив'язувати а просто платити - капне по любе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:29
Можна i не прив'язувати а просто платити - капне по любе
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:34
Да, а можно и без привязки платить на сайтах привата,портмоне и т.п.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Что же за запасной вариант по кешбеку?
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