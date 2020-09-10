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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1104110511061107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:29

  IDAN написав:
  velvet написав:
  IDAN написав:Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?

Да, только не через приложение Укрсиба

Если подвязать например к привату и оплачивать с приватбанк 24, кешбек капнет?

Можна i не прив'язувати а просто платити - капне по любе
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:34

  IDAN написав:
  velvet написав:
  IDAN написав:Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?

Да, только не через приложение Укрсиба

Если подвязать например к привату и оплачивать с приватбанк 24, кешбек капнет?

Да, а можно и без привязки платить на сайтах привата,портмоне и т.п.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:ol_zy у настоящего свинорыла всегда есть запасной вариант по кешбеку :mrgreen:
Что же за запасной вариант по кешбеку?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:51

  mustbe написав:Морковки, и только морковки !

Свои 60 морковок - уже купил )

Я тоже по морковкам! И даже 25 платежей по карте Аллы тоже морковками. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:14

  rollo написав:И даже 25 платежей по карте Аллы тоже морковками.

За 1 раз? Кассир нормально воспринимает? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:35

  Vorlon написав:
  rollo написав:И даже 25 платежей по карте Аллы тоже морковками.

За 1 раз? Кассир нормально воспринимает? :lol:

Молодёжь - да. :)
rollo
 
Повідомлень: 930
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Подякував: 27 раз.
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  #<1 ... 1104110511061107
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