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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:29
IDAN написав: velvet написав: IDAN написав:
Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?
Да, только не через приложение Укрсиба
Если подвязать например к привату и оплачивать с приватбанк 24, кешбек капнет?
Можна i не прив'язувати а просто платити - капне по любе
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:34
IDAN написав: velvet написав: IDAN написав:
Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?
Да, только не через приложение Укрсиба
Если подвязать например к привату и оплачивать с приватбанк 24, кешбек капнет?
Да, а можно и без привязки платить на сайтах привата,портмоне и т.п.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:53
omb написав:ol_zy
у настоящего свинорыла всегда есть запасной вариант по кешбеку
Что же за запасной вариант по кешбеку?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:51
mustbe написав:
Морковки, и только морковки !
Свои 60 морковок - уже купил )
Я тоже по морковкам! И даже 25 платежей по карте Аллы тоже морковками.
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rollo
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Додано: Чет 10 вер, 2020 23:14
rollo написав:
И даже 25 платежей по карте Аллы тоже морковками.
За 1 раз? Кассир нормально воспринимает?
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rollo
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