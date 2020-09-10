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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:29
IDAN написав: velvet написав: IDAN написав:
Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?
Да, только не через приложение Укрсиба
Если подвязать например к привату и оплачивать с приватбанк 24, кешбек капнет?
Можна i не прив'язувати а просто платити - капне по любе
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:34
IDAN написав: velvet написав: IDAN написав:
Подскажите, New card для новых клиентов с кешбеком 5% на оплату в интернете на коммунальные платежи распространяется?
Да, только не через приложение Укрсиба
Если подвязать например к привату и оплачивать с приватбанк 24, кешбек капнет?
Да, а можно и без привязки платить на сайтах привата,портмоне и т.п.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:53
omb написав:ol_zy
у настоящего свинорыла всегда есть запасной вариант по кешбеку
Что же за запасной вариант по кешбеку?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:51
mustbe написав:
Морковки, и только морковки !
Свои 60 морковок - уже купил )
Я тоже по морковкам! И даже 25 платежей по карте Аллы тоже морковками.
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rollo
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Додано: Чет 10 вер, 2020 23:14
rollo написав:
И даже 25 платежей по карте Аллы тоже морковками.
За 1 раз? Кассир нормально воспринимает?
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 06:08
rollo написав: mustbe написав:
Морковки, и только морковки !
Свои 60 морковок - уже купил )
Я тоже по морковкам! И даже 25 платежей по карте Аллы тоже морковками.
Прямо как в старом анекдоте "это изюм, но он не продается"
Я и сейчас и в прошлые такие акции неспешно пополняю телефон по 1 коп. за раз. Не так быстро, как накупить морковок, но очень дешево и даже с кешбэком.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 06:41
ingtrans написав:
Я и сейчас и в прошлые такие акции неспешно пополняю телефон по 1 коп. за раз. Не так быстро, как накупить морковок, но очень дешево и даже с кешбэком.
Каким? 0,05 копейки?
Или в плане, что лишней оплаты более гривны без кешбека не происходит?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 06:53
Slx написав:
Каким? 0,05 копейки? Или в плане, что лишней оплаты более гривны без кешбека не происходит?
Ну да, 0,05 коп. за раз, соответственно, 3 коп. за всю эту акцию
Укрсиб, вроде, при расчете КБ учитывает даже доли копеек. По крайней мере, не замечал расхождений в расчетах.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:07
ingtrans у меня расхождения "на округления" были - раньше всегда платил по каждому из акков в несколько приемов, но ровно 10000 (ошибка исключена - все в гросбухе записано), но после того как Сиб пару раз выплатил 499,98 и 499,99 - всегда пару гривень набрасываю сверху.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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