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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1105110611071108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:ingtrans у меня расхождения "на округления" были - раньше всегда платил по каждому из акков в несколько приемов, но ровно 10000 (ошибка исключена - все в гросбухе записано), но после того как Сиб пару раз выплатил 499,98 и 499,99 - всегда пару гривень набрасываю сверху.

У меня как-то сходилось, хотя может быть где-то в одну сторону округлилось, где-то в другую и в результате сошлось с точностью до полкопейки. А лишние пару гривен добрасывать получается не очень выгодно - по ним в Вашем случае КБ всего-то 1%, а то и меньше ;)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Технічні роботи в системах банку

Шановні клієнти! Інформуємо, що у зв'язку з оновленням систем банку, з 23:00 12.09.2020 до 07:00 13.09.2020 можливі перерви в роботі систем інтернет-банкінгу UKRSIB online та UKRSIB business. Системи можуть працювати в обмеженому режимі (затримка в оновлені даних та проведені платежів), можливі затримки в доставці повідомлень (SMS/Viber).

Також операції по картках та рахунках, створені у вказаний час в системах банку та при зверненні на інформаційну лінію банку, будуть оброблені після завершення технічних робіт.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407527/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:31

  ingtrans написав:Прямо как в старом анекдоте "это изюм, но он не продается" :)
Я и сейчас и в прошлые такие акции неспешно пополняю телефон по 1 коп. за раз. Не так быстро, как накупить морковок, но очень дешево и даже с кешбэком.

Ну, у меня морковки скрипт покупает, мне легче.
20 морковок - 5 минут.
Идеальные сферические морковки по 1.00 грн )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:08

mustbe эх, а я наверно телефон пополнять буду...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:17

mustbe а помацать? а где же "оЧуЧение радости от покупки"? Я понимаю что наша цель еще со времен СССР "ручной труд на плечи машин", но и человеческое же тоже должно же что-то оставаЦЦа в этом процессе :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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