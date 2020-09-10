Flamingo написав:ingtrans у меня расхождения "на округления" были - раньше всегда платил по каждому из акков в несколько приемов, но ровно 10000 (ошибка исключена - все в гросбухе записано), но после того как Сиб пару раз выплатил 499,98 и 499,99 - всегда пару гривень набрасываю сверху.
У меня как-то сходилось, хотя может быть где-то в одну сторону округлилось, где-то в другую и в результате сошлось с точностью до полкопейки. А лишние пару гривен добрасывать получается не очень выгодно - по ним в Вашем случае КБ всего-то 1%, а то и меньше
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ingtrans написав:Прямо как в старом анекдоте "это изюм, но он не продается" Я и сейчас и в прошлые такие акции неспешно пополняю телефон по 1 коп. за раз. Не так быстро, как накупить морковок, но очень дешево и даже с кешбэком.
Ну, у меня морковки скрипт покупает, мне легче. 20 морковок - 5 минут. Идеальные сферические морковки по 1.00 грн )