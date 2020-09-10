колесо с середины июля было до но начала августа, в этом году уже ждать не стоит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:46
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:09
Hack-Stock так они когда его запустили, говорили, что будет работать постоянно, и остановили вдруг, я даже не успел проиграть все...
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:17
Там чётко были указаны сроки проведения, которые они выполнили.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:26
значит я куда-то не туда смотрел)
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