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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:46
Ромасик написав:ingtrans
а я вчера видел рекламу колеса в мордокниге, зашел, оно не работает((
колесо с середины июля было до но начала августа, в этом году уже ждать не стоит.
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:09
Hack-Stock так они когда его запустили, говорили, что будет работать постоянно, и остановили вдруг, я даже не успел проиграть все...
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Ромасик
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:17
Ромасик написав:Hack-Stock
так они когда его запустили, говорили, что будет работать постоянно, и остановили вдруг, я даже не успел проиграть все...
Там чётко были указаны сроки проведения, которые они выполнили.
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velvet
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:26
velvet написав: Ромасик написав:Hack-Stock
так они когда его запустили, говорили, что будет работать постоянно, и остановили вдруг, я даже не успел проиграть все...
Там чётко были указаны сроки проведения, которые они выполнили.
значит я куда-то не туда смотрел)
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Ромасик
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:02
Ромасик но ниче, будем ждать вместе)
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Додано: Нед 13 вер, 2020 09:10
Hack-Stock написав: Ромасик написав:ingtrans
а я вчера видел рекламу колеса в мордокниге, зашел, оно не работает((
колесо с середины июля было до но начала августа, в этом году уже ждать не стоит.
В этом году оно было жлобским. Кроме 2х пополняшек на 20 грн., ничего толкового не получил.
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ukrprom2014
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Додано: Нед 13 вер, 2020 10:54
ukrprom2014 мне и пополняхи и эпицентр давали, меня устраивает
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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- Повідомлень: 2062
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 154 раз.
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