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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1106110711081109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:46

  Ромасик написав:ingtrans а я вчера видел рекламу колеса в мордокниге, зашел, оно не работает((


колесо с середины июля было до но начала августа, в этом году уже ждать не стоит.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 613
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:09

Hack-Stock так они когда его запустили, говорили, что будет работать постоянно, и остановили вдруг, я даже не успел проиграть все...
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Ромасик
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 30.03.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:17

  Ромасик написав:Hack-Stock так они когда его запустили, говорили, что будет работать постоянно, и остановили вдруг, я даже не успел проиграть все...

Там чётко были указаны сроки проведения, которые они выполнили.
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velvet
 
Повідомлень: 2991
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 377 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:26

  velvet написав:
  Ромасик написав:Hack-Stock так они когда его запустили, говорили, что будет работать постоянно, и остановили вдруг, я даже не успел проиграть все...

Там чётко были указаны сроки проведения, которые они выполнили.

значит я куда-то не туда смотрел)
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 30.03.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:02

Ромасик но ниче, будем ждать вместе)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:10

  Hack-Stock написав:
  Ромасик написав:ingtrans а я вчера видел рекламу колеса в мордокниге, зашел, оно не работает((


колесо с середины июля было до но начала августа, в этом году уже ждать не стоит.

В этом году оно было жлобским. Кроме 2х пополняшек на 20 грн., ничего толкового не получил.
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ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1926
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:54

ukrprom2014 мне и пополняхи и эпицентр давали, меня устраивает
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:01

  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:
  Ромасик написав:ingtrans а я вчера видел рекламу колеса в мордокниге, зашел, оно не работает((


колесо с середины июля было до но начала августа, в этом году уже ждать не стоит.

В этом году оно было жлобским. Кроме 2х пополняшек на 20 грн., ничего толкового не получил.


у меня вообще сначала премиум-баллы посписывали, выиграл только Якабу и Золото по несколько штук
cohan
 
Повідомлень: 289
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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