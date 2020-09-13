|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:56
dr_morgenstern написав:
Кто-то Sport Card уже оформил?
Для спорту є спортбанк. Навіщо Вам ця?
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:08
miltador написав: dr_morgenstern написав:
Кто-то Sport Card уже оформил?
Для спорту є спортбанк. Навіщо Вам ця?
В хозяйстве пригодится. Акции Очевыгоды опять же.
Но если действительно кешбек не на весь онлайн, а только в категории "спорт", то это привлекательность карты значительно снижает.
-
dr_morgenstern
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 22.06.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:10
dr_morgenstern написав:
Но если действительно кешбек не на весь онлайн, а только в категории "спорт", то это привлекательность карты значительно снижает.
В моем понимании 5% онлайн на всё (ну почти) + 5% оффлайн на спорт.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1469
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:30
Подскажите, пожалуйста, что означает в выписке : "Виникнення (погашення) заборгованості, яка не передбачена Договором"?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 936
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:32
rollo написав:
Подскажите, пожалуйста, что означает в выписке : "Виникнення (погашення) заборгованості, яка не передбачена Договором"?
Технический овердрафт, но он не предусматривает штрафных санкций, поэтому эти строки можно просто игнорировать.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1469
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|