УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:10
dr_morgenstern написав:
Но если действительно кешбек не на весь онлайн, а только в категории "спорт", то это привлекательность карты значительно снижает.
В моем понимании 5% онлайн на всё (ну почти) + 5% оффлайн на спорт.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Пон 14 вер, 2020 14:30
Подскажите, пожалуйста, что означает в выписке : "Виникнення (погашення) заборгованості, яка не передбачена Договором"?
rollo
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Додано: Пон 14 вер, 2020 14:32
rollo написав:
Подскажите, пожалуйста, что означает в выписке : "Виникнення (погашення) заборгованості, яка не передбачена Договором"?
Технический овердрафт, но он не предусматривает штрафных санкций, поэтому эти строки можно просто игнорировать.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Пон 14 вер, 2020 14:33
ingtrans написав:
В моем понимании 5% онлайн на всё (ну почти) + 5% оффлайн на спорт.
Кешбек в розмірі 5% за online (в мережі Інтернет) та offline розрахунки карткою в фітнес клубах, а також в спортивних магазинах.
Про онлайн на все нічого не сказано тут:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/sport_card/
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн Easypay
25 грн за реєстрацію -
https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Додано: Пон 14 вер, 2020 14:35
ingtrans написав: dr_morgenstern написав:
Но если действительно кешбек не на весь онлайн, а только в категории "спорт", то это привлекательность карты значительно снижает.
В моем понимании 5% онлайн на всё (ну почти) + 5% оффлайн на спорт.
Вот и я так думал, а потом внимательно прочитал промо-страницу (
https://e-shopping.welcome-to-ukrsibban ... ennis-card
) и страницу на сайте банка, и возникли сомнения.
Правил бонусной программы не нашёл на сайте. Поэтому интересен реальный опыт.
Востаннє редагувалось
dr_morgenstern
в Пон 14 вер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
dr_morgenstern
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Додано: Пон 14 вер, 2020 14:36
miltador написав:
Про онлайн на все нічого не сказано тут:
Та я видел, но подозревал, что это новая реинкартация NEW, что не факт.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:49
После тестового пополнения на 100 грн шопинг карт с черной карты монобанка, Укрсиб заблокировал ее без объяснения причин. Что бы это значило и что делать дальше? Кол центр разводит руками, не знают.
sonechko
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:13
miltador написав: ingtrans написав:
В моем понимании 5% онлайн на всё (ну почти) + 5% оффлайн на спорт.
Кешбек в розмірі 5% за online (в мережі Інтернет) та offline розрахунки карткою в фітнес клубах, а також в спортивних магазинах.
Про онлайн на все нічого не сказано тут:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/sport_card/
ИМХО, имеется ввиду 5% в спорт-категориях онлайн и офлайн. Т.е. только "спорт".
Поэтому и не пробовал оформлять
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:16
sonechko написав:
После тестового пополнения на 100 грн шопинг карт с черной карты монобанка, Укрсиб заблокировал ее без объяснения причин. Что бы это значило и что делать дальше? Кол центр разводит руками, не знают.
Укрсиб заблокировал "шоппинг карт"?
Горячка должна разблокировать. Обычный робо-антифрод
Моно иногда блокирует платёж, если тащить укрсибом. Ему не нравится ipay, но можно подтвердить, и пере-провести операцию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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