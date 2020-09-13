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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1107110811091110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  dr_morgenstern написав:Но если действительно кешбек не на весь онлайн, а только в категории "спорт", то это привлекательность карты значительно снижает.

В моем понимании 5% онлайн на всё (ну почти) + 5% оффлайн на спорт.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:30

Подскажите, пожалуйста, что означает в выписке : "Виникнення (погашення) заборгованості, яка не передбачена Договором"?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Подскажите, пожалуйста, что означает в выписке : "Виникнення (погашення) заборгованості, яка не передбачена Договором"?

Технический овердрафт, но он не предусматривает штрафных санкций, поэтому эти строки можно просто игнорировать.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:33

  ingtrans написав:В моем понимании 5% онлайн на всё (ну почти) + 5% оффлайн на спорт.

Кешбек в розмірі 5% за online (в мережі Інтернет) та offline розрахунки карткою в фітнес клубах, а також в спортивних магазинах.
Про онлайн на все нічого не сказано тут:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/sport_card/
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ingtrans написав:
  dr_morgenstern написав:Но если действительно кешбек не на весь онлайн, а только в категории "спорт", то это привлекательность карты значительно снижает.

В моем понимании 5% онлайн на всё (ну почти) + 5% оффлайн на спорт.


Вот и я так думал, а потом внимательно прочитал промо-страницу (https://e-shopping.welcome-to-ukrsibban ... ennis-card ) и страницу на сайте банка, и возникли сомнения.

Правил бонусной программы не нашёл на сайте. Поэтому интересен реальный опыт.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Пон 14 вер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  miltador написав:Про онлайн на все нічого не сказано тут:

Та я видел, но подозревал, что это новая реинкартация NEW, что не факт.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:49

После тестового пополнения на 100 грн шопинг карт с черной карты монобанка, Укрсиб заблокировал ее без объяснения причин. Что бы это значило и что делать дальше? Кол центр разводит руками, не знают.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:13

  miltador написав:
  ingtrans написав:В моем понимании 5% онлайн на всё (ну почти) + 5% оффлайн на спорт.

Кешбек в розмірі 5% за online (в мережі Інтернет) та offline розрахунки карткою в фітнес клубах, а також в спортивних магазинах.
Про онлайн на все нічого не сказано тут:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/sport_card/

ИМХО, имеется ввиду 5% в спорт-категориях онлайн и офлайн. Т.е. только "спорт".
Поэтому и не пробовал оформлять
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:16

  sonechko написав:После тестового пополнения на 100 грн шопинг карт с черной карты монобанка, Укрсиб заблокировал ее без объяснения причин. Что бы это значило и что делать дальше? Кол центр разводит руками, не знают.

Укрсиб заблокировал "шоппинг карт"?
Горячка должна разблокировать. Обычный робо-антифрод

Моно иногда блокирует платёж, если тащить укрсибом. Ему не нравится ipay, но можно подтвердить, и пере-провести операцию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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