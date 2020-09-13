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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:57
sonechko если с приложения написать в чат, результат тот же?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хто цим клоунам пише UKRSIB BUSINESS?
Воно таке глючне і постійно щось або не працює, або відвалюється.
Наші бухи через це так натренували теплу лінію Укрсиба, що ті самі запропонували перейти на StarAccess, який успішно закривали, але виявилося, що не закрили.
Навіщо такий фінтех?
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:33
Что-то не приходят 3д
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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