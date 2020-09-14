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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1108110911101111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:57

sonechko если с приложения написать в чат, результат тот же?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Хто цим клоунам пише UKRSIB BUSINESS?
Воно таке глючне і постійно щось або не працює, або відвалюється.
Наші бухи через це так натренували теплу лінію Укрсиба, що ті самі запропонували перейти на StarAccess, який успішно закривали, але виявилося, що не закрили.
Навіщо такий фінтех?
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:33

Что-то не приходят 3д

UPD: пробило
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:02

  omb написав:sonechko если с приложения написать в чат, результат тот же?

не отвечают(((((
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:00

Кешбек 7% на покупки в AliExpress: вдалі умови онлайн-шопінгу від UKRSIBBANK - нова акція до кінця місяця. Макс сума винагороди - 500 грн.
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miltador
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:07

  miltador написав:Кешбек 7% на покупки в AliExpress: вдалі умови онлайн-шопінгу від UKRSIBBANK - нова акція до кінця місяця. Макс сума винагороди - 500 грн.

Який там курс по долару на Алі? Пишуть 28.28 і ше +2% за конвертацію по карті нью карт?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:18

  tarasum написав:Який там курс по долару на Алі? Пишуть 28.28 і ше +2% за конвертацію по карті нью карт?

В мене є в доларах картка з пакету All Inclusive De Luxe, я по курсу обміну міняю і розраховуюсь нею в доларах щоб не переплачувати.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:48

tarasum вроде нету 2% за конвертацию
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:48

  omb написав:tarasum вроде нету 2% за конвертацию

Есть 2%+ за блокировку и списание по курсу из будущего)

Разобраться с укрсибоб нельзя - смотришь курсы карт на блокировку (писец как высокие), покупаешь на условные 10$ и фактическое снятие в гривне происзодит по курсу еще больше блокировки! Блокировка на блокировку, епт!

А потом через неделю-две-три бакс поднялся и выходит еще выше, лол :) Ну или ниже если верить в гривну.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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