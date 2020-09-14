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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:57
sonechko если с приложения написать в чат, результат тот же?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хто цим клоунам пише UKRSIB BUSINESS?
Воно таке глючне і постійно щось або не працює, або відвалюється.
Наші бухи через це так натренували теплу лінію Укрсиба, що ті самі запропонували перейти на StarAccess, який успішно закривали, але виявилося, що не закрили.
Навіщо такий фінтех?
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:33
Что-то не приходят 3д
UPD: пробило
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:02
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:00
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:07
Який там курс по долару на Алі? Пишуть 28.28 і ше +2% за конвертацію по карті нью карт?
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:18
В мене є в доларах картка з пакету All Inclusive De Luxe, я по курсу обміну міняю і розраховуюсь нею в доларах щоб не переплачувати.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:48
tarasum вроде нету 2% за конвертацию
Кешбечные карты!
Додано: Пон 14 вер, 2020 23:48
Есть 2%+ за блокировку и списание по курсу из будущего)
Разобраться с укрсибоб нельзя - смотришь курсы карт на блокировку (писец как высокие), покупаешь на условные 10$ и фактическое снятие в гривне происзодит по курсу еще больше блокировки! Блокировка на блокировку, епт!
А потом через неделю-две-три бакс поднялся и выходит еще выше, лол Ну или ниже если верить в гривну.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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