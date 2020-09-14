УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:57
sonechko если с приложения написать в чат, результат тот же?
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Пон 14 вер, 2020 19:14
Хто цим клоунам пише UKRSIB BUSINESS?
Воно таке глючне і постійно щось або не працює, або відвалюється. Наші бухи через це так натренували теплу лінію Укрсиба, що ті самі запропонували перейти на StarAccess, який успішно закривали, але виявилося, що не закрили. Навіщо такий фінтех?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 19:33
Что-то не приходят 3д
UPD: пробило
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 14 вер, 2020 20:02
omb написав: sonechko
если с приложения написать в чат, результат тот же?
не отвечают(((((
sonechko
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:00
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:07
Який там курс по долару на Алі? Пишуть 28.28 і ше +2% за конвертацію по карті нью карт?
tarasum
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:18
tarasum написав:
Який там курс по долару на Алі? Пишуть 28.28 і ше +2% за конвертацію по карті нью карт?
В мене є в доларах картка з пакету All Inclusive De Luxe, я по курсу обміну міняю і розраховуюсь нею в доларах щоб не переплачувати.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:48
tarasum вроде нету 2% за конвертацию
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Пон 14 вер, 2020 23:48
omb написав: tarasum
вроде нету 2% за конвертацию
Есть 2%+ за блокировку и списание по курсу из будущего)
Разобраться с укрсибоб нельзя - смотришь курсы карт на блокировку (писец как высокие), покупаешь на условные 10$ и фактическое снятие в гривне происзодит по курсу еще больше блокировки! Блокировка на блокировку, епт!
А потом через неделю-две-три бакс поднялся и выходит еще выше, лол
Ну или ниже если верить в гривну.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Вів 15 вер, 2020 00:42
Посмотрел по своей выписке нет там 2%, смотрел по покупкам на Али. Блокируют по курсу блокировки, а через 2 дня проводка по курсу списания на момент оплаты. Смотрите на курсы конвертации по картам
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/cards/exchange/
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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