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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 04:06
Забыл кавычки поставить, хотя и так понятно было с фразой "по курсу из будущего".
У меня бралмя курс выше указанного на сайте. Смотрел на изменения авторизационного остатка.
Возможно сайт опаздывает с их внутренними курсами. По выписке смотрел через месяц - все выглядит гладко.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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