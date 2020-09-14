УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 04:06
Забыл кавычки поставить, хотя и так понятно было с фразой "по курсу из будущего".
У меня бралмя курс выше указанного на сайте. Смотрел на изменения авторизационного остатка. Возможно сайт опаздывает с их внутренними курсами. По выписке смотрел через месяц - все выглядит гладко.
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Slx
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Додано: Вів 15 вер, 2020 07:46
А какой нам МСС? Или КБ по имени мерчанта наливают?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 15 вер, 2020 08:25
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ingtrans
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Додано: Вів 15 вер, 2020 08:40
ingtrans написав:
Эта акция тоже только для тех, кто получил уведомление?
Для всіх.
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miltador
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Додано: Вів 15 вер, 2020 08:44
clientage написав:
А какой нам МСС? Или КБ по имени мерчанта наливают?
Думаю що по імені мерчанта але
в умовах
не роз'яснили.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
Повідомлень: 188
З нами з: 08.01.20
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