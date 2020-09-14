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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1109111011111112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 04:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Забыл кавычки поставить, хотя и так понятно было с фразой "по курсу из будущего".
У меня бралмя курс выше указанного на сайте. Смотрел на изменения авторизационного остатка.
Возможно сайт опаздывает с их внутренними курсами. По выписке смотрел через месяц - все выглядит гладко.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 07:46

  miltador написав:Кешбек 7% на покупки в AliExpress: вдалі умови онлайн-шопінгу від UKRSIBBANK - нова акція до кінця місяця. Макс сума винагороди - 500 грн.

А какой нам МСС? Или КБ по имени мерчанта наливают?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:25

  miltador написав:Кешбек 7% на покупки в AliExpress: вдалі умови онлайн-шопінгу від UKRSIBBANK - нова акція до кінця місяця. Макс сума винагороди - 500 грн.

Эта акция тоже только для тех, кто получил уведомление?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:40

  ingtrans написав:Эта акция тоже только для тех, кто получил уведомление?

Для всіх.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:44

  clientage написав:А какой нам МСС? Или КБ по имени мерчанта наливают?

Думаю що по імені мерчанта але в умовах не роз'яснили.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:12

  miltador написав:
  ingtrans написав:Эта акция тоже только для тех, кто получил уведомление?

Для всіх.
для укрсиба это странно...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я так понял 7% и на Валютний рахунок в пакеті New card распространяется.
Можно открыть долларовый счет онлайн, положить на него доллары и получать сплошной профит без комиссий?
(В августе оплатил гривной по курсу 28,08. До сих пор нервная дрожь берет)
Славик
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:57

  Славик написав:Я так понял 7% и на Валютний рахунок в пакеті New card распространяется.
Можно открыть долларовый счет онлайн, положить на него доллары и получать сплошной профит без комиссий?
(В августе оплатил гривной по курсу 28,08. До сих пор нервная дрожь берет)

Положить на счёт не вариант,т.к. там комиссия за это. Можно купить доллары, в этом случае будет без комиссии.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:59

Славик про какую комиссию речь?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:02

  omb написав:Славик про какую комиссию речь?

Ну может не комиссия, а дикий курс конвертации. Все равно неприятно.
Славик
 
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