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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:22

курс блокировки

На утро курс блокировки по доллару 28,48 (списания 28,28), а при оплате на Али заблокировали по 28,58... Что за ...? Сумма мизер, просто попробовал.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  alibob написав:На утро курс блокировки по доллару 28,48 (списания 28,28), а при оплате на Али заблокировали по 28,58... Что за ...?

Я вижу на данный момент курс блокировки 28,58, курс списания 28,38. Вчера да, был 28,48/28,28 и, наверное, он же отображался до начала рабочего дня сегодня утром.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:34

  ingtrans написав:
  alibob написав:На утро курс блокировки по доллару 28,48 (списания 28,28), а при оплате на Али заблокировали по 28,58... Что за ...?

Я вижу на данный момент курс блокировки 28,58, курс списания 28,38. Вчера да, был 28,48/28,28 и, наверное, он же отображался до начала рабочего дня сегодня утром.


Платил в 08:06, спецом прямо в эту минуту зашёл на сайт посмотреть курс, светил 28,48/28,28...
А начало рабочего дня не совпадает со временем смены курса на сайте? Это 08:00 или 09:00 или когда, кто знает?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  alibob написав:Платил в 08:06, спецом прямо в эту минуту зашёл на сайт посмотреть курс, светил 28,48/28,28...

Я так и предполагал, что до начала рабочего дня отображался вчерашний курс. Но курс блокировки особого значения не имеет (ну разве что нужно, чтобы на карте в момент оплаты было достаточно средств по курсу блокировки, чтобы покупка прошла). Самое важное - курс списания на день проводки, а он, между прочим, может быть и выше курса блокировки.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:00

alibob ответ узнаете завтра :) когда увидите точную сумму в гривне
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:alibob ответ узнаете завтра когда увидите точную сумму в гривне

Еще не факт, что проводка будет завтра. Ну и даже проводка не даст ответ на вопрос о временах смены курса и начала рабочего дня, хотя, по сути, ответ на этот вопрос особого практического значния не имеет. В любом случае проводка будет в рабочее время и по курсу списания, который будет актуален на момент проводки (а момент проводки вряд ли будет в 8:00).
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  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:42

ingtrans мои покупки проводились на следующий день
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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