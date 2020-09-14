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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 11:22
На утро курс блокировки по доллару 28,48 (списания 28,28), а при оплате на Али заблокировали по 28,58... Что за ...? Сумма мизер, просто попробовал.
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alibob
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:27
alibob написав:
На утро курс блокировки по доллару 28,48 (списания 28,28), а при оплате на Али заблокировали по 28,58... Что за ...?
Я вижу на данный момент курс блокировки 28,58, курс списания 28,38. Вчера да, был 28,48/28,28 и, наверное, он же отображался до начала рабочего дня сегодня утром.
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ingtrans
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:34
ingtrans написав: alibob написав:
На утро курс блокировки по доллару 28,48 (списания 28,28), а при оплате на Али заблокировали по 28,58... Что за ...?
Я вижу на данный момент курс блокировки 28,58, курс списания 28,38. Вчера да, был 28,48/28,28 и, наверное, он же отображался до начала рабочего дня сегодня утром.
Платил в 08:06, спецом прямо в эту минуту зашёл на сайт посмотреть курс, светил 28,48/28,28...
А начало рабочего дня не совпадает со временем смены курса на сайте? Это 08:00 или 09:00 или когда, кто знает?
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alibob
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:38
alibob написав:
Платил в 08:06, спецом прямо в эту минуту зашёл на сайт посмотреть курс, светил 28,48/28,28...
Я так и предполагал, что до начала рабочего дня отображался вчерашний курс. Но курс блокировки особого значения не имеет (ну разве что нужно, чтобы на карте в момент оплаты было достаточно средств по курсу блокировки, чтобы покупка прошла). Самое важное - курс списания на день проводки, а он, между прочим, может быть и выше курса блокировки.
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ingtrans
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:00
alibob
ответ узнаете завтра
когда увидите точную сумму в гривне
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omb
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:15
omb написав:
alibob ответ узнаете завтра когда увидите точную сумму в гривне
Еще не факт, что проводка будет завтра. Ну и даже проводка не даст ответ на вопрос о временах смены курса и начала рабочего дня, хотя, по сути, ответ на этот вопрос особого практического значния не имеет. В любом случае проводка будет в рабочее время и по курсу списания, который будет актуален на момент проводки (а момент проводки вряд ли будет в 8:00).
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:42
ingtrans мои покупки проводились на следующий день
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:08
omb написав:
ingtrans мои покупки проводились на следующий день
А меня все не на следующий. Если по покупкам в Украине я не слежу за датой проводки, то по покупкам за границей (коих было всего 2 из-за плохого курса) следил - обе были проведены на второй рабочий день после покупки. Правда, на aliexpress этой картой не покупал.
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- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:54
Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.
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alibob
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:43
где зарплата и ваучеры на акционный кишмиш?
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