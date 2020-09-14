Горячка у них некомпетентная (ниже плинтуса). Позвонил по телефону этой очевыгоды, сказали, что только если я получил смс, тогда 7% мне вернут за АлиЕкспрес. Аргумент, что эта информация есть в разделе "Новости банка" их никак не смутила.
Горячка у них некомпетентная (ниже плинтуса). Позвонил по телефону этой очевыгоды, сказали, что только если я получил смс, тогда 7% мне вернут за АлиЕкспрес. Аргумент, что эта информация есть в разделе "Новости банка" их никак не смутила.
А где горячка лучше? Недавно стал клиентом юнекса, они не могут отключить смс уже 2 неделю (даже после заявления в отделении и 2 обращений на горячку). Вот реально у кого в каком банке был самый лучший опыт обслуживания?