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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Hack-Stock написав:где зарплата и ваучеры на акционный кишмиш?

У Вас уже наступило 16 число?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:35

  ingtrans написав:
  Hack-Stock написав:где зарплата и ваучеры на акционный кишмиш?

У Вас уже наступило 16 число?

ой) чет я думал 15-го платят
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:50

  alibob написав:Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.

Достатньо відкрити файл з тарифами, щоб зняти це питання.
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:25

  klug написав:
  alibob написав:Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.

Достатньо відкрити файл з тарифами, щоб зняти це питання.
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

Горячка у них некомпетентная (ниже плинтуса).
Позвонил по телефону этой очевыгоды, сказали, что только если я получил смс, тогда 7% мне вернут за АлиЕкспрес. Аргумент, что эта информация есть в разделе "Новости банка" их никак не смутила.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Rainbow написав:
  klug написав:
  alibob написав:Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.

Достатньо відкрити файл з тарифами, щоб зняти це питання.
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

Горячка у них некомпетентная (ниже плинтуса).
Позвонил по телефону этой очевыгоды, сказали, что только если я получил смс, тогда 7% мне вернут за АлиЕкспрес. Аргумент, что эта информация есть в разделе "Новости банка" их никак не смутила.
А где горячка лучше? Недавно стал клиентом юнекса, они не могут отключить смс уже 2 неделю (даже после заявления в отделении и 2 обращений на горячку).
Вот реально у кого в каком банке был самый лучший опыт обслуживания?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:16

unknownurl офицпредставитель от альфы, реально закрывают вопросы очень быстро :)
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Вопросы - в личку!
omb
 
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