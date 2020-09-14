УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:51
Hack-Stock написав:
где зарплата и ваучеры на акционный кишмиш?
У Вас уже наступило 16 число?
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ingtrans
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:35
ingtrans написав: Hack-Stock написав:
где зарплата и ваучеры на акционный кишмиш?
У Вас уже наступило 16 число?
ой) чет я думал 15-го платят
Hack-Stock
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:50
alibob написав:
Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.
Достатньо відкрити файл з тарифами, щоб зняти це питання.
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:25
Горячка у них некомпетентная (ниже плинтуса).
Позвонил по телефону этой очевыгоды, сказали, что только если я получил смс, тогда 7% мне вернут за АлиЕкспрес. Аргумент, что эта информация есть в разделе "Новости банка" их никак не смутила.
Rainbow
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:37
Rainbow написав:
Горячка у них некомпетентная (ниже плинтуса).
Позвонил по телефону этой очевыгоды, сказали, что только если я получил смс, тогда 7% мне вернут за АлиЕкспрес. Аргумент, что эта информация есть в разделе "Новости банка" их никак не смутила.
А где горячка лучше? Недавно стал клиентом юнекса, они не могут отключить смс уже 2 неделю (даже после заявления в отделении и 2 обращений на горячку).
Вот реально у кого в каком банке был самый лучший опыт обслуживания?
unknownurl
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Додано: Вів 15 вер, 2020 17:16
unknownurl
офицпредставитель от альфы, реально закрывают вопросы очень быстро
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omb
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