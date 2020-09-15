Вже є реальнi Кейси закриття та нового вiдкриття нью кардiв? Вiдкривають швидко i вiдразу пiсля закриття чи треба чекати? Дiйсно таке працює чи то тiльки вашi бажалки щоб так було?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:42
Вже є реальнi Кейси закриття та нового вiдкриття нью кардiв? Вiдкривають швидко i вiдразу пiсля закриття чи треба чекати? Дiйсно таке працює чи то тiльки вашi бажалки щоб так було?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 15 вер, 2020 19:35
Додано: Вів 15 вер, 2020 20:41
Это и есть скрытая комиссия, которая заложена в курс конвертации, если бы они ее убрали, то курс конвертации стал бы адекватным, а так, это банальная афера на постоянной основе.
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:50
Картка оформлюється лише новим клієнтам. Є реальні кейси закриття інших продуктів у банці і оформлення NC. Тобто людина без активних рахунків вважається новим клієнтом. Які проблеми?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:55
сказали чекати 45 днів (якщо закриєш усі усі свої рахунки)
лише тоді можна ньюкард
ну або новачок із вулиці
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:07
Я свою нью получил через полчаса после закрытия старого ненужного счёта
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:09
Re: ТАСКОМБАНК
Ну тобто усе як я і думав суто чиста терія. Проблем поки ніяких, адже час ще є. Ну а теоретизувати можна і так: те що Сіб дозволяє закривати інші продукти і відкривати нью-карди зовсім не означає, що те саме спрацює вже безпосередньо з закриттям нью-карда. Як воно виявиться насправді зараз нікому не відомо. Сподіваюсь Maksi2 за місяць розповість і його розповідь буде ближча до вашої теорії
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так и есть, проверил сегодня на своём опыте - оставил заявку на спорт-карту, перезвонили, поблагодарили за многолетнее сотрудничество и сказали, что мне карта не светит, тк она только для новых клиентов (ꏿ﹏ꏿ;)
На сайте об этом я упоминаний как-то не нашёл.
Можно, конечно, и гонца из своих отправить за картой, но выгода всё-таки призрачная, разве что надежда на ваучеры Очевыгоды.
|