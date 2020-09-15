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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1114111511161117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:42

  klug написав:
  omb написав:klug может пролонгируют, может дадут переоформить - варианты есть, че гадать

А я і не гадаю: пишу, що не "все пропало і гаплик", а треба йти переоформлювати тим, у кого закінчується рік.

Вже є реальнi Кейси закриття та нового вiдкриття нью кардiв? Вiдкривають швидко i вiдразу пiсля закриття чи треба чекати? Дiйсно таке працює чи то тiльки вашi бажалки щоб так було?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:35

  dr_morgenstern написав:И оформляют ли существующим клиентам?Зображення



не оформляют, можете подать с фин номера, вам любезно расскажут что вам и так неплохо с ньюкард
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:41

  Славик написав:
  omb написав:Славик про какую комиссию речь?

Ну может не комиссия, а дикий курс конвертации. Все равно неприятно.

Это и есть скрытая комиссия, которая заложена в курс конвертации, если бы они ее убрали, то курс конвертации стал бы адекватным, а так, это банальная афера на постоянной основе.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:05

Alien Кейс будет через месяц, у меня.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:50

  Alien написав:
  klug написав:
  omb написав:klug может пролонгируют, может дадут переоформить - варианты есть, че гадать

А я і не гадаю: пишу, що не "все пропало і гаплик", а треба йти переоформлювати тим, у кого закінчується рік.

Вже є реальнi Кейси закриття та нового вiдкриття нью кардiв? Вiдкривають швидко i вiдразу пiсля закриття чи треба чекати? Дiйсно таке працює чи то тiльки вашi бажалки щоб так було?

Картка оформлюється лише новим клієнтам. Є реальні кейси закриття інших продуктів у банці і оформлення NC. Тобто людина без активних рахунків вважається новим клієнтом. Які проблеми?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:55

сказали чекати 45 днів (якщо закриєш усі усі свої рахунки)
лише тоді можна ньюкард
ну або новачок із вулиці
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:07

  greenozon написав:сказали чекати 45 днів (якщо закриєш усі усі свої рахунки)
лише тоді можна ньюкард

Я свою нью получил через полчаса после закрытия старого ненужного счёта
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:09

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Картка оформлюється лише новим клієнтам. Є реальні кейси закриття інших продуктів у банці і оформлення NC. Тобто людина без активних рахунків вважається новим клієнтом. Які проблеми?
Ну тобто усе як я і думав суто чиста терія. Проблем поки ніяких, адже час ще є. Ну а теоретизувати можна і так: те що Сіб дозволяє закривати інші продукти і відкривати нью-карди зовсім не означає, що те саме спрацює вже безпосередньо з закриттям нью-карда. Як воно виявиться насправді зараз нікому не відомо. Сподіваюсь Maksi2 за місяць розповість і його розповідь буде ближча до вашої теорії
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

cohan написав:
  dr_morgenstern написав:И оформляют ли существующим клиентам?


не оформляют, можете подать с фин номера, вам любезно расскажут что вам и так неплохо с ньюкард

Так и есть, проверил сегодня на своём опыте - оставил заявку на спорт-карту, перезвонили, поблагодарили за многолетнее сотрудничество и сказали, что мне карта не светит, тк она только для новых клиентов (ꏿ﹏ꏿ;)
На сайте об этом я упоминаний как-то не нашёл.
Можно, конечно, и гонца из своих отправить за картой, но выгода всё-таки призрачная, разве что надежда на ваучеры Очевыгоды.
dr_morgenstern
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